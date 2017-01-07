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DEAŞ'ın hapishanesi ortaya çıktı

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DEAŞ'ın hapishanesi ortaya çıktı
Irak ordusunun, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığından bu yana ilk kez kentin kuzeyindeki bazı yerleşim alanlarını geri aldığı bildirildi.

Orduda görevli Abdül Emir Reşid Yarallah, yaptığı basın açıklamasında, "Ordu güçleri kentin kuzeyinde yer alan çiftlik bölgeleri ve yerleşim alanlarını ele geçirerek önemli bir üstünlük sağladı." dedi.

Güvenlik güçlerinin Musul'un kuzey bölgesinde ilk kez ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Yarallah, kentin kuzeyindeki el Kirvan, Hudba, 7 Nisan ve es-Sadik yerleşim alanlarının DEAŞ'tan geri alındığını söyledi.

DEAŞ'IN HAPİSHANESİ ORTAYA ÇIKTI

Musul'un güneyinde devam eden kurtarma operasyonu sırasında ise terör örgütü DEAŞ'a ait bir hapishane ve mobil hastanenin ortaya çıktığı belirtildi.

Operasyonda ordu güçlerine destek veren Irak Federal Polis Gücü'nde görevli Tümgeneral Raid Cevdet, "Musul'un güneydoğusunda devam eden kurtarma operasyonu esnasında güçlerimiz DEAŞ'a ait bir hapishane ve mobil hastane buldu." diye konuştu.

Irak ordusu ile Peşmerge güçlerinin ortak koordinesi sonucu 17 Ekim'de başlatılan Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de havadan destek veriyor.

Operasyonun başladığı tarih üzerinden yaklaşık iki aydan uzun bir süre geçmesine rağmen, kentin sadece doğu bölgesinde ilerleme kaydedilirken batısında ise henüz herhangi bir operasyon gerçekleşmedi.

Irak ordu yetkililerine göre, kentin doğusunun yüzde 70 oranında geri alındığı, tamamen kurtarılması için hızlı ilerleme kaydedildiği ifade ediliyor.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı verilerine göre, operasyonun başladığı 17 Ekim'den bu yana yaklaşık 145 bin kişinin evinden olduğu ve sığınmacı kamplarına yerleştiği belirtiliyor.

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