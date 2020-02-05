  • BIST 122.321
  • Altın 299,909
  • Dolar 5,9829
  • Euro 6,5812
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Decomar Turnuvası Yapılıyor..!

» »
Yenicami Ağdelen Kulübü ile Decomar Mermer ve Granit Ltd işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Decomar Futbol Turnuvası, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacak.
Decomar Turnuvası Yapılıyor..!

Yenicami Ağdelen Kulübü ile Decomar Mermer ve Granit Ltd işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Decomar Futbol Turnuvası, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacak.

3. Geleneksel Decomar Futbol Turnuvası, Yusuf Kaptan Sahası’nda 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılacak ve turnuvada 2011 yaş grubundan 8 takım mücadele edecek. Yenicami Akademi’nin iki takım ile yer alacağı turnuvada ayrıca Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy, Baf Ülkü Yurdu ve Dumlupınar akademi takımları yer alacak. Yiyecek, içecek ikramının yapılacağı turnuvada mücadele eden tüm takımlara kupa, tüm sporculara katılım belgesi ve madalya verilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veteranlarımız Uluslararası Maçlarda..!29 Ocak 2020 Çarşamba 19:28
  • "Ülkede izinsiz ve denetimsiz olarak uzakdoğu dövüş sporları yaptıran salonlar var!"25 Ocak 2020 Cumartesi 10:38
  • Kendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyor24 Ocak 2020 Cuma 21:29
  • LTB, Geri Dönüşümden Spora Tesis Yarattı..!21 Ocak 2020 Salı 20:20
  • Gülerler’den çifte şampiyonluk19 Ocak 2020 Pazar 19:27
  • KTSYD, EAK ödül törenine katıldı19 Ocak 2020 Pazar 17:43
  • Zirvenin Beyi Kazandı..! (58-98)22 Aralık 2019 Pazar 18:26
  • Şampiyon Lapta Yavuzlar Lisesi..!19 Aralık 2019 Perşembe 19:50
  • GG Güle Oynaya..! (25-39)19 Aralık 2019 Perşembe 19:49
  • KKTC Atıcılık Federasyonu Cumhuriyet Kupası Havalı Silahlar Yarışması'nda YDÜ bayanlar ve erkekler rekorlarını kırdı...08 Aralık 2019 Pazar 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti