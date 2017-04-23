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Defarges TV ekranlarında ya iç savaş ya da suikast dedi!

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Defarges TV ekranlarında ya iç savaş ya da suikast dedi!
Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, ekonomi kanalı BFM Business'de katıldığı bir programda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki topladı.

Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan "Dünyada 7 Gün" isimli programa konuk olan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin mümkün olmayacağını, üyelikle ilgili bir anlaşma imzalansa bile 27 üye ülkeden her birinin bunu onaylaması gerektiğini söyledi.

Defarges, Türkiye'deki halk oylaması hakkında da referandum sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etti. Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu iddia eden Defarges, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor" dedi.

Sunucunun "Bir cinayeti meşru gösteremezsiniz." şeklindeki itirazına Defarges, bu yöntemin ve tartışmalarının yüzyıllardan beri sürdüğünü, büyük dinlerde bile bu yönde tartışmaların yaşandığını savundu.

Program bittikten sonra sosyal medyada Defarges'e ve BFM Business kanalına tepki gösteren vatandaşlar, televizyon ekranlarından cinayet çağrısı yapıldığını dile getirdi.

Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu tür sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sosyal medyada bu konuda kısa mesajlar paylaşarak Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyine (CSA) şikayette bulunduklarını ifade etti.

Fransa'da terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulamasının devam ettiğini, teröre övgü ve terör çağrısı yapma gibi suçların yasalara eklendiğini hatırlatan vatandaşlar, televizyon ekranlarından bu yönde bir ifadenin kullanılmasını kınadı. Çok sayıda vatandaş da Defarges hakkında suç duyurusunda bulunacağını paylaştı.

Vatandaşlar ayrıca, Defarges'in uzman olarak görev yaptığı IFRI ve BFM Business kanalını da açıklama yaparak özür dilemeye çağırdı.

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