Değer mi yani?

Normal şartlarda Doğan T. Birliği'nin Gençlik Gücü'nü yenerek puan cetvelinde 2. sıraya yükselme başarısını yazmamız gerekiyor ama öyle tuhaf olaylara şahit olduk ki, bu olaylar maçın önüne geçti.

Maçın ilk yarısının ortalarında Kenan G.G. futbolcusu Emin ile girdiği mücadelede kafasından yaralandı. Tedavisi yapıldı ve oyuna dahil oldu. Devre arasında Kenan'ın sahada ambulans olmadığı için araba ile hastaneye götürüldüğünü ve başına dikiş atıldığını öğrendik.

İlginç olan, DTB ikinci yarıya Kenan olmadan ve 10 kişi çıktı. Karşılaşma başlar başlamaz da DTB kalecisi Ozan'ın şovu başladı. Durup dururken kendini yere bıraktı, güya tedavi sonrası oyuna başladı ama iki dakika sonra aynı filmi bize bir kez daha izletti. Dört dakika sonra Kenan hastaneden geldi de Ozan bir daha sakatlanmadan! oyuna bitirdi.

Doğan kenar yönetimi Kenan'ın yerine oyuna birini alıp ikinci yarıya başlayamaz mıydı? Evet yedek oyuncu sayısı azdı ama pekala sonradan oyuna giren Ahmet Coşkun veya Ali Savaşan'la ikinci yarıya başlayabilirlerdi. Bunu yapsalar, hem rakibe saygılı olurlar, hem Kenan'ı korumuş olurlar, hem de Ahmet Coşkun ve Ali'yi yok saymazlardı.

Hakem Hakan Muhtaroğlu, devre arasında hastaneye giden bir futbolcuyu bir kez daha oyuna alarak hata yaptı. Terk hatası o mu? İlk yarının uzatma dakikasında Selim topsuz alanda rakibi Zeeb'e kasti olarak vurdu. Bu hareket dünyanın her yerinde kırmızı kartla cezalandırılır ama Hakan "hafif vurmuş" gerekçesi ile Selim'e sarı kart gösterdi. Bu faulde mağdur olan Zeeb maçın sonuna doğru Doğan kalecisi Ozan'a kasti tekme vurdu, hakem buna da sarı kart gösterdi. Osei, G.G. futbolcusu Emin'e topla mücadelede sert girdi. Emin sanki ayağı kırılmış gibi kendisini yerden yere attı, rakibi sarı kartı görünce hemen ayağa fırlamaya kalktı ama artistliği anlaşılmasın diye Ali Akbulut iterek kendisini tekrar yatırdı. Bunları şunun için uzun uzun anlattım; Hakan Muhtaroğlu'ndan hakem falan olmaz.

Doğan kesinlikle G. Gücü'nden iyi bir takım. Tek farkla yendi ama bir çok gol pozisyonuna da girdi. Özellikle ilk yarıda tek kale oynadı desek yeridir.

Ahmet Sönmez ülkenin en iyi stoperleri arasında boşuna yer almıyor. Havadan ve yerden tüm toplarda başarılı olduğu gibi, sık sık ileri çıkarak hücum gücünü artırdı.

Gençlik Gücü eksiklerinin handikabını yaşadı. Sanırım devre arasında yapılan yüklemeler nedeniyle Debola sakatlık yaşadı. Verimli olamadığı gibi, ikinci yarıda oyundan alındı.

Her şeye rağmen Gençlik Gücü'nde iş yapan futbolcular var. İlk yarıda kanatta oynayan, ikinci yarıda Debola çıkınca forvete geçen Ceyhun, Burak ve Emin G.G.ne katkı koyacak futbolcular. Tabi çalışkanlığı ile dikkati çeken Ali Akbulut'u da unutmayalım.