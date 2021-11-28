Dehşete Düşüren Olay! Pet Shop'ta Yangın

İstanbul Bayrampaşa'daki bir Pet Shop'ta çıka yangın sonucu onlarca hayvan, diri diri yanarak hayatlarını kaybetti.

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın girişinde bulunan pet shop mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, aralarında kedi, tavşan ve kuşların bulunduğu çok sayıda hayvan öldü.

MAHALLE SAKİNLERİ FARK ETTİ

Yangın, saat 02.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde Kamil Caddesi'nden bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan Pet Shop'ta çıktı. Pet Shop'tan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti.

İÇERİDEKİ HAYVANLAR ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde bulunan çok sayıda kedi, tavşan ve kuşun öldüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili çalışma başlattı.