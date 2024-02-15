Demirhan ve Lefkoşa'da Piyangolar Yasasına İhlal: Tutuklamalar Yapıldı

Piyangolar Yasasına Aykırı Hareket: Tutuklamalar ve Soruşturma Devam Ediyor

14 Şubat 2024 tarihinde, Demirhan ve Lefkoşa'da önemli bir olay meydana geldi. A.P.(E-35) isimli şahıs Demirhan'da, M.Y.(E-49) isimli şahıs ise Lefkoşa'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ait kazı kazan ve piyango biletlerini yetkisiz bir şekilde satmaya teşebbüs ettiler. Bu eylemler, Piyangolar Yasası'na aykırı hareket olarak değerlendirildi.

Lefkoşa ve Demirhan polis ekipleri, yaptıkları operasyonlar sonucunda A.P., M.Y. ve bu olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen S.K.(E-35) isimli şahsı tutukladılar. Soruşturma süreci devam etmekte olup, ilgili tüm detaylar titizlikle incelenmektedir.