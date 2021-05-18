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Demirtaş Kobani davasının 2. duruşmasında: Mahkeme mucize gerçekleştirip 3 günde 3 bin 530 sayfalık iddianame ve 324 klasör eki okumuş, 218 sayfa tensip duruşma tutanağı yazmış, burada bir şaibe var

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Kamuoyunda "Kobani olayları" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014'te yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili davanın bugün ikinci duruşması görüldü.
Demirtaş Kobani davasının 2. duruşmasında: Mahkeme mucize gerçekleştirip 3 günde 3 bin 530 sayfalık iddianame ve 324 klasör eki okumuş, 218 sayfa tensip duruşma tutanağı yazmış, burada bir şaibe var

Duruşmada savunma yapan HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş, mahkemenin bir “mucize” gerçekleştirdiğini söyledi:

“İddianamenin kabul aşamasına öncelikle dikkat çekmek istiyorum.

“İddianame 30 Aralık 2020 tarihinde mahkemenize Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletildi. 31 Aralık resmi tatil Türkiye’de, mahkemeniz çalışmamış. 1 Ocak resmi tatil, mahkemeniz çalışmamış; 2 Ocak resmi tatil, 3 Ocak resmi tatil, mahkemeniz çalışmamış.

“4-5-6 Ocak’ta mahkemeniz çalışmış 3 iş günü. Bu 3 iş gününün de mesai saatleri içerisinde tam gün başka bir davanın duruşmalarını yapıyorsunuz.

“3 bin 530 sayfalık iddianame. 324 klasör de eki var. Bilimsel olarak araştırdık. Bir A-4 sayfası ortalama 500 kelimeden oluşuyor. Bir yetişkin normal okuma hızıyla bir A-4 sayfasını üç buçuk dakikada okuyabiliyor. Bu da 218 saat yapıyor.

“Yani heyetiniz sabah başlasa yemeden, içmeden, uyumadan 24 saat kesintisiz iddianameyi okusa tam 9 gün sürüyor. Sadece okusa iddianameyi. 320 klasör ekten söz etmiyorum bile.

“Mahkemeniz bu 3 günlük süre zarfında hem gündüz duruşma yapmış hem de mesai saatleri içerisinde okumuş olsa 38 gün sürecek süreçte iddianameyi okumuş yetmemiş 324 klasör ek inceleme yapmış, o da yetmemiş başka bir mucizeye imza atmış: Tam 218 sayfa tensip duruşma tutanağı yazmış. Tüm bunları bu 3 gün içerisinde yapmış.”

Tensip tutanağında mahkeme heyetinin bu dava dosyasının çok büyük olduğunu ve titizlikle incelendiğini yazdığını hatırlatan Demirtaş, ortada bir şaibe olduğunu söyledi:

“Şimdi bizler siyasi yargılama yapıldığından söz ederken afaki konuşmuyoruz. Mahkemeniz aleni bir şekilde göz göre göre bir tespit yapmış. Bu iddianame eklerinin bu süre zarfında incelenmesi hele hele titizlikle incelenmesi imkansızdır. Düzenlemesi imkansızdır. Bu nedenle hakimler ve savcılar hakkında şikayet yapılmasını isteyeceğiz ve avukatlarımız da yapacak.

“Bu heyet 3 gün içerisinde bu kadar kapsamlı dosyayı nasıl hazırladı? Burada bir şaibe var. Ya iddianame size çok önceden geldi incelediniz, tensip tutanağını çok önceden hazırladınız yani Cumhuriyet Başsavcısı ve soruşturmayı yürüten Ahmet Altun’la bir çalışma yürüttünüz, tarafsızlığınızı yitirdiniz ya da izaha muhtaç akıl almayan bir durum var. Bir şekilde açıklamak zorundasınız.”

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