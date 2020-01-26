Demirtaş'tan Elazığ depremi mesajı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nden Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenenlere mesaj gönderdi.

Demirtaş mesajında, "Eminim ki tüm halkımız yüksek bir duyarlılıkla dayanışmasını sürdürecektir" yazdı:

"Depremin vurduğu yerlerdeki tüm hemşerilerime geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yararlılara acil şifalar diliyorum. Eminim ki tüm halkımız yüksek bir duyarlılıkla dayanışmasını sürdürecektir. Allah hepinizin yardımcısı olsun."