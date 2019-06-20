'Demokrat Ülkücüler'den İmamoğlu’na destek

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimini iptali sonrasında mazbatası elinden alınan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de bir otelde, kendilerini ''Demokrat Ülkücüler'' olarak tanımlayan ve eski siyasilerden oluşan bir grupla bir araya geldi.

İmamoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonunda yaptığı açıklamada, ''Biz, kapsayıcı, herkese bu şehrin insanı gözüyle bakan, etnik köken ve inanç ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklayan bir demokrat yönetim anlayışıyla göreve layık olduğumuzu düşündük ve ifade ettik. Kendileri de bize, destek olma konusundaki fikirlerini beyan ettiler'' dedi.

İmamoğlu boksör eldivenleriyle poz verdi

İmamoğlu, ''Birkaç saniyeliğine boksör olacağım'' diyerek, toplantıya katılan grup içinde yer alan WBC gençler, WBF kıtalararası dünya birinciliklerini elinde bulunduran milli boksörAlptuğ Öner'in eldivenleri ve şampiyonluk kemerleriyle poz verdi.

Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda İmamoğlu'na, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti. Toplantı, basın mensuplarının bir süre görüntü almasının ardından medyaya kapalı olarak devam etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

"Seçimlerde oylarımızı vererek destekleyeceğimizi kamuoyuna alenen ilan ediyoruz"

İlk konuşmayı, heyetten Recep Küçükizsiz yaptı. Küçükizsiz, "Biz, ülkücüler iktidarın başta dini istismarı olmak üzere israf, adam kayırma, yolsuzluk, dar kadroculuk ve toplumu kamplara bölen uygulamalarına şahit oldukça ata buyruğundan ne kadar uzaklaştığımızı üzülerek fark ediyoruz. Emanete sahip çıkmanın gereği, mağdur ve mazlum durumundaki Ekrem İmamoğku'nu bizzat amcasının ülkücü arkadaşları ve onunla aynı değerleri paylaşan ülküdaşları olarak hiçnir parti mensubiyeti taşımaksızın, seçimlerde oylarımızı vererek destekleyeceğimizi kamuoyuna alenen ilan ediyoruz" diye konuştu.

Ardından mikrofonu alan İmamoğlu da toplantıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kapsayıcı olacağız"

''Burada bugün sohbet ettiğimiz ülkücü camianın değerli üyeleriyle hem karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk hem de İstanbul'un eksiklerini, sıkıntılarını konuştuk. Aynı zamanda, yaşadığımız bu ikinci seçimin sadece yerel bir seçim değil, bir demokrasi mücadelesi olduğunun altını çizdik. Bu yönleriyle fikir birliğine vardığımız birkaç hususu belirmek istiyorum. Öncelikle, milli ve manevi değerlerimizin elbette sohbeti yapılabilir, elbette karşılıklı fikir alışverişinde bulunabiliriz ama bizim için asla bir siyasi malzeme olmayacaktır. Bu anlamda biz milletimize ve bizi bir arada tutan değerlerimize güveniyoruz. Bunların, siyasi artı noktasında da hiçbir parti tarafından kullanılmamasını, konuşulmamasını, duyguların yarıştırılmaması gerektiğini belirttim. Bu konuda da aslında aynı fikre sahibiz katılımcılarla. Bu bir yerel seçimdir ve İBB'nin bugün yaşadığı sorunlardan, partizanlıktan, israftan, sadece İstanbul'u ve İstanbulluyu değil, bir avuç insanı düşündüğü kavramlardan kurtulması içindir. O bakımdan biz, kapsayıcı, herkese bu şehrin insanı gözüyle bakan, etnik köken ve inanç ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklayan bir demokrat yönetim anlayışıyla göreve layık olduğumuzu düşündük ve ifade ettik. Kendileri de bize, destek olma konusundaki fikirlerini beyan ettiler. Demokrasi mücadelesi kısmında da seçme hakkını kullananların haklarının gasp edildiği hukuka aykırı dönemin sona erdirilmesi noktasında yaşadıklarımızı ifade ettik. Desteklerini ifade ettiler. Çok teşekkür ediyoruz ülkücü camiaya, burada olan temsilcilerine. Toplumun her kesimini temsil edecek bir belediyecilik anlayışı bizim yol haritamızdır.''