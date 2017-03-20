Deniz Denner, finallerde elendi

TOSFED 2016 Şampiyonlar Şampiyonası, İzmir Ülkü Park Pisti’nde dün yapılan finallerle tamamlandı. 2016 KKTC Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner finallerde gruplarda elenerek çeyrek finale kalamadı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve farklı branşlarda 44 Şampiyon pilotun mücadele ettiği 2016 Şampiyonlar Şampiyonası, dün İzmir Ülkü Park Pisti’nde yapılan finallerle tamamlandı. Organizasyonun ilk gününde Volkicar’larla yapılan sıralamalar turlarında sekizinci olarak en iyi 16 pilot arasına girmeyi başaran Deniz Denner, finallerde Ümitcan Özdemir, Ümit Ülkü ve Burak Çukurova’nın olduğu gruptan çıkamayarak elendi. Grupta her pilotun bir biriyle ikili çıkış eleme usülü ile mücadele ettiği finallerde rakiplerine üstünlük sağlayamayan Denner, ilk kalkışıda fodepar yaptığı için 10 saniye ceza aldı.

KAZANAN PİLOT AYHANCAN GÜVEN OLDU

2015 V1 Challenge Şampiyonu Can Tolon, 2016 V1 Challenge Şampiyonu Burak çukurova, Avrupa’da Porsche Sports Cup’ta Türkiye’yi temsil eden Ayhancan Güven ve Dünya Rallikros Şampiyonası Lites kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Ali Türkkan’ın son 4’e kaldığı etkinlik sonunda gülen taraf Ayhancan Güven oldu. Apexmasters drift pilotları ile Ukraynalı Red Bull sporcusu Alexander Grinchuk’un showlarının yanısıra, İskender Atakan, Serdar Bostancı, Volkan Işık, Cem Hakko, Serkan Yazıcı, Ömer Tolon ve Ahmet Tarhan gibi şampiyon sporcuların da piste çıktığı organizasyonda kazanan Ayhancan Güven oldu.