Denktaş: Ne olduğu belli olmayan bir yasa ile seçime gidiliyor

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’de katıldığı programda seçim sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

Serdar Denktaş, seçimin bir siyasi iradenin değil bir siyasi fırtınanın sonucu olarak hayat bulacağını dile getirdi.

Ne olduğu belli olmayan bir seçim yasası ile seçime gidileceğini kaydeden Denktaş, sonuçların mahkemeye taşınabileceği ihtimali bulunduğunu savundu.

Bazı siyasi partilerin uygulamaya koyduğu aday adaylığı ve adaylık ücretlerini de eleştiren Denktaş, DP’nin adaylık ücretleri konusunda farklı bir sistemi bulunduğunu, bunun da 10 bin TL’lik ücretin üzerinde kefillik ile banka boçlanması şeklinde olduğunu anlattı.

Serdar Denktaş bir soru üzerine Kıbrıs konusuna da değindi ve 2 toplumlu 2 kesimli federasyon sistemi ile görüşmelerin devam etmesinin anlamlı olmadığını söyledi.

“Bizi azınlık olarak görüyorlar” diyen Denktaş, bu durumda Devlet ile bir azınlığın Federasyon kuramayacağını belirtti.

Denktaş, Güneyin bir Rum Cumhuriyeti, Kuzeyin ise tanınmamış olsa bile bir Devlet olarak kabul edilmesi şartıyla görüşmelere devam edilebileceğinin altını çizdi.