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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye bundan sonra da ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak

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"İran'da bu büyüklükteki bir depremin Türkiye'de öldürücü olması utanç verici"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye bundan sonra da ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İran'ın Khoy kentindeki depremin Van'da yıkıma ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmasının utanç verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin 'deprem yılları' olarak adlandırdığı dönemden geçtiğinin altını tekrar çizen Ercan "Türkiye bundan sonra da ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak" dedi.

Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi, İTÜ Maden Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Van’da yıkıma ve ölüme sebep olan İran’ın Khoy kentindeki depremle ilgili “Bu büyüklükteki depremin Türkiye Cumhuriyeti’nde öldürücü olması utanç vericidir. Buradaki halkımızın oturdukları yapılar 3 bin 500 yıl önceki Hitit dönemindeki yapılardan daha kötüdür” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de beş yıldır 2019-2022 arasının ‘deprem yılları’ olacağını sürekli yinelediğini söyleyen Ercan,  “Bu depremler ola geliyor. Türkiye bundan sonra da ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak” diye konuştu. 

Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün haberine göre,, Akhisar, Manisa, Sındırgı, Bigadiç, Balıkesir arasında gerginliği 15 yıldır izlediklerini, bu gerginliğin 6 ya da daha büyük bir depremle boşalmasını beklendiğini ve sarsıntıların süreceğini söyleyen Ercan şunları ifade etti:

Ancak bu büyüklükte deprem olmadı. Bu aslında Akhisar için çok olumlu bir olay. Türkiye depremlerinde çok az rastladığımız bu durumda, bölgedeki gerginlik daha küçük depremlerle boşalıyor.

Orta-küçük büyüklükteki bu depremler; Balıkesir, Manisa ile İzmir’de korku yaratıyor.  Şükretsinler ki M6- M6,5 Richter büyüklüğünde bir depremde olmadı. Buradaki gerginlik boşalma dönemine girdi.

Depremler gün geçtikçe düşüyor. Deprem odağı da Manisa’ya doğru kayıyor. Bu durum ikinci olumlu bir gelişme. Kuzeye doğru gelişmiş olsa, Sındırgı, Bigadiç arasında Simav göçüntü kırığıyla kesişecekti. Bu kesişmenin yaratacağı deprem büyüklüğü 6’dan daha büyük olurdu.

Khoy depremin İran yerine Başkale köylerinde ölümcül olduğuna dikkat çeken Ercan şöyle devam etti:

Bu depremin Richter büyüklüğü M5.9, Mercalli-Cancani yıkım gücü 7 oldu, yıkımcıl, ayrıca ölümcül (9 kişi) oldu. İlginç olan, aynı deprem İran’da yaklaşık 4-5 yıkım gücünde duyuldu. Bunun ana nedeni İran’daki Sosyo- ekonomik koşulların, yapı niteliğinin köylerde bile daha iyi olmuş olmasıdır.

Van’daki deprem ile Akhisar depremin büyüklükleri de aynı olmasına karşın yıkım şiddeti, Van’da 7, Akhisar’da ise 3 oldu. Neden? Bütün sorunların yanıtı burada yatıyor. Neden aynı büyüklükteki deprem, Doğu Anadolu’da 7 şiddetinde 9 kişi öldürürken, Akhisar’daki hiçbir yapı yıkılmıyor, ölen yok.

21. Yüzyılın deprem ayıbı; M5,9’luk depremde 9 kişinin ölmüş olmasıdır. Bu büyüklükteki depremin Türkiye Cumhuriyetinde öldürücü olması utanç vericidir.

 

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