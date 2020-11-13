Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.272
Altın
461,191
Dolar
7,6185
Euro
8,9943
Lefkoşa
15 °C
Mağusa
13 °C
Girne
16 °C
Güzelyurt
15 °C
İskele
13 °C
İstanbul
12 °C
Ankara
-3 °C
Koronavirüsten Daha Bulaşıcı! 'Çeyrek Yüzyılın En Kötü Artışı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife İle Görüştü
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 13 Kasım 2020 Cuma )
Günlük Hava Durumu ( 13 Kasım 2020 Cuma )
Taner Ulutaş'tan taşlamalar
Hong Kong'da demokrasi yanlısı milletvekilleri istifa etmeye başladı
Beyin ameliyatı sonrasında taburcu olan Maradona şimdi de alkol bağımlılığını yenmeye çalışacak
Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi; 10 muhalif lidere tutuklama
Korona aşısı -70 derecede taşınacak
AB Doğu Akdeniz sondaj yaptırımlarını 1 yıl uzatma kararı aldı
İngiltere’de salgının başından bu yana bir ilk: Günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı
Ankara'dan Yunanistan'a Navtex cevabı: Doğu Akdeniz'de faaliyetlerimiz devam edecek
ABD'nin Ege Denizi hava sahası raporu Yunanistan'da tepkiyle karşılandı
Lavrov: Türk barış gücü askerleri Dağlık Karabağ'a girmeyecek
Tatar: 'TİM'in deneyimlerinden, KKTC ihracatçılarının faydalandırılması büyük şanstır'
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Bakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife İle Görüştü
ABD'nin Ege Denizi hava sahası raporu Yunanistan'da tepkiyle karşılandı
Tatar: 'TİM'in deneyimlerinden, KKTC ihracatçılarının faydalandırılması büyük şanstır'
Reşat Kansoy: "HP tüm ilkelerini hiçe saydı, hedeflerinden uzaklaştı"
Akacan'ın avukatları mahkemeye başvurdu!
Tatar, Altıncık’ı kabul etti. Elcil’in açıklamasıyla ilgili inceleme istedi
17 kilo uyuşturucuyla yakalandılar!
Kızılyürek, CTP’yi ziyaret etti
Demokrasi ve İrade Platformu, yürüyüşe dair masrafları açıkladı
KKTC’nin 37. Kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanacak
Özyiğit: “Demokrasi ve Özgürlük Bu Halkın Vazgeçilmezlerindendir”
KTÖS'ten kortej tepkisi!
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 13 Kasım 2020 Cuma )
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
13.11.2020 08:44
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 13 Kasım 2020 Cuma )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı?
( 13 Kasım 2020 Cuma )
Etiketler:
dETAY gazetesi
,
son dakika
,
kktc
,
dETAY Bugün Ne Manşet Attı
,
13 Kasım
,
2020
,
Cuma
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (13 Kasım 2020 Cuma)
Seks yapmadan önce uzak durmanız gereken besinler
Maraş'ta hazırlıklar devam ediyor
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? ( 12 Kasım 2020 Perşembe )
Diğer Haberler
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 13 Kasım 2020 Cuma )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 13 Kasım 2020 Cuma )
Taner Ulutaş'tan taşlamalar
Taner Ulutaş'tan taşlamalar
ABD'nin Ege Denizi hava sahası raporu Yunanistan'da tepkiyle karşılandı
Amerika Birleşik Devetleri Dışişleri Bakanlığı'nın Ege Denizi raporu Yunanistan'da muhalefeti kızdırdı.
Tatar: 'TİM'in deneyimlerinden, KKTC ihracatçılarının faydalandırılması büyük şanstır'
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) dünyadaki bağlantıları, tecrübeleri ve deneyimlerinden KKTC ihracatçılarının faydalandırılması bizim için büyük bir şanstır" ifadelerini kullandı.
Kıbrıs'ın güneyinde 185 yeni vaka, 1 ölüm!
Kıbrıs'ın güneyinde 185 yeni vaka, 1 ölüm!
Reşat Kansoy: "HP tüm ilkelerini hiçe saydı, hedeflerinden uzaklaştı"
HP Güzelyurt İlçe Başkanlığı ve HP'den istifa eden Kansoy açıklamalar yaptı.
Akansoy: "HP'ye kolay gelsin. UBP ile koalisyona girmeyiz"
12 Kasım 2020 Perşembe 20:02
KKTC'de 3 pozitif vaka!
12 Kasım 2020 Perşembe 19:44
Bakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi
12 Kasım 2020 Perşembe 19:43
Saner çalışmalarını sürdürüyor
12 Kasım 2020 Perşembe 19:37
İstemediği kişilerle arkadaşlık yaptı diye kardeşini silahla vurdu
12 Kasım 2020 Perşembe 19:32
Akacan tutuksuz yargılanacak!
12 Kasım 2020 Perşembe 19:27
Akacan'ın avukatları mahkemeye başvurdu!
12 Kasım 2020 Perşembe 19:27
Tatar, Spehar ile görüştü
12 Kasım 2020 Perşembe 19:08
Peyzaj Mimarları Odası: “(Maraş’ta) Yapılan park, atıl ve tehlike saçacak mekâna dönüşecek”
12 Kasım 2020 Perşembe 19:06
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu İle Arık, Yeni Yapılacak Okul İnşaatına İlişkin Protokol İmzaladı
12 Kasım 2020 Perşembe 19:05
YAZARLAR
Arif Alasya
BAŞKANLIK REJİMİ
Hatice İNTAÇ
KONUŞMAK DA BİR SANATTIR ASLINDA
Erkut YILMABAŞAR
YBH,BDH,TKPYG ve başarısız ittifaklar mezarlığı kuzey Kıbrıs!
Ayşegül Garabli
YA İTTİFAK YA İLHAK !!!!
Fırat Borak
Yerin Dibine Batsın Seçiminiz!
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
09:00 -
Koronavirüsten Daha Bulaşıcı! 'Çeyrek Yüzyılın En Kötü Artışı'
08:52 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife İle Görüştü
08:44 -
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 13 Kasım 2020 Cuma )
08:40 -
Günlük Hava Durumu ( 13 Kasım 2020 Cuma )
08:00 -
Taner Ulutaş'tan taşlamalar
23:45 -
Hong Kong'da demokrasi yanlısı milletvekilleri istifa etmeye başladı
23:10 -
Beyin ameliyatı sonrasında taburcu olan Maradona şimdi de alkol bağımlılığını yenmeye çalışacak
22:49 -
Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi; 10 muhalif lidere tutuklama
22:43 -
Korona aşısı -70 derecede taşınacak
22:42 -
AB Doğu Akdeniz sondaj yaptırımlarını 1 yıl uzatma kararı aldı
22:20 -
İngiltere’de salgının başından bu yana bir ilk: Günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı
22:17 -
Ankara'dan Yunanistan'a Navtex cevabı: Doğu Akdeniz'de faaliyetlerimiz devam edecek
22:15 -
ABD'nin Ege Denizi hava sahası raporu Yunanistan'da tepkiyle karşılandı
22:11 -
Lavrov: Türk barış gücü askerleri Dağlık Karabağ'a girmeyecek
22:07 -
Tatar: 'TİM'in deneyimlerinden, KKTC ihracatçılarının faydalandırılması büyük şanstır'
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (13 Kasım 2020 Cuma)
Seks yapmadan önce uzak durmanız gereken besinler
Maraş'ta hazırlıklar devam ediyor
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? ( 12 Kasım 2020 Perşembe )
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan taşlamalar
Günlük Hava Durumu ( 13 Kasım 2020 Cuma )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 13 Kasım 2020 Cuma )
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife İle Görüştü
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.