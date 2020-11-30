  • BIST 1.329
  • Altın 447,245
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8 pozitif vaka!

dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 30 Kasım 2020 Pazartesi )

» »
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 30 Kasım 2020 Pazartesi )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 30 Kasım 2020 Pazartesi )

dETAY Bugün Ne Manşet Attı?

( 30 Kasım 2020 Pazartesi )

detay-002.png

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bugün 8 pozitif vaka!29 Kasım 2020 Pazar 19:19
  • TC Bilim kurulu üyesi: Kan grubunun Covid-19’da koruyucu etkisi yok29 Kasım 2020 Pazar 18:02
  • Haftasonu da hükümet kurma çalışması devam etti! İşte detaylar...29 Kasım 2020 Pazar 17:55
  • Demokrat Parti Girne’de 300 kişinin partiye katıldığını duyurdu.29 Kasım 2020 Pazar 17:45
  • Şair Fikret Demirağ, 10’uncu ölüm yıl dönümünde Lefke’de anıldı29 Kasım 2020 Pazar 17:17
  • Gazimağusa Belediyesi’nin kararı halkın sırtına 6 milyon ek borç yüklüyor29 Kasım 2020 Pazar 17:12
  • “Yok Olan Duvar” Lefkoşa’da Sarayönü’nde sergileniyor29 Kasım 2020 Pazar 17:09
  • Polisten kaçmak için polis aracına çarptı29 Kasım 2020 Pazar 16:55
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:AİHM kararlarına uymak zorundasınız. Uymazsanız cezalandırıyorsunuz29 Kasım 2020 Pazar 16:40
  • Mağusa Belediyesi 6 milyon TL overdraft (eksi bakiyeli) hesabı yeniden açma kararı aldı29 Kasım 2020 Pazar 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti