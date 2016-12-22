Lefkoşa'da bulunan Devlet Laboratuvarı'nda yangın çıktı.

Küçük Kaymaklı bölgesindeki Devlet Laboratuvarı'nda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu göğe dumanlar yükseliyor.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, olay yerine iki de ambulans geldi.

Kimyasallar yandığı için bölgedeki halkın tahliye edildiği de bildirilirken, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, konuyla ilgili bilgi almak için olay yerinde...