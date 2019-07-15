15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. 251 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 bin 194 kişinin de yaralandığı darbe girişimine ilişkin olarak siyasiler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

Muharrem İnce: 15 Temmuz bir utanç günüdür

CHP’nin 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce kişisel Twitter hesabından, “Devletin bir terör örgütüne teslim edildiğinin tüm yönleriyle ortaya çıktığı bir gün olması nedeniyle 15 Temmuz bir utanç günüdür” diye yazdı. 15 Temmuz’u iki yönlü değerlendirmek gerektiğini ifade eden İnce, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’u iki yönlü değerlendirmek durumundayız. Birinci yönünde darbe girişimini gerçekleştiren örgütün bütün uyarılara rağmen devlet içinde örgütlenmesinin durdurulmamış olması, operasyonlarına siyasal iktidarın uzun yıllar her alanda destek vermesi bulunmaktadır. Devletin bir terör örgütüne teslim edildiğinin tüm yönleriyle ortaya çıktığı bir gün olması nedeniyle 15 Temmuz bir utanç günüdür. İkinci yönünde ise 15 Temmuz’da darbe girişimine başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyet güçlerinin vatansever üyelerinin ve halkımızın sokaklarda direnmesi yer almaktadır. Bu yönüyle 15 Temmuz ilk defa bir darbe girişiminin, içinde sivillerin de yer aldığı bir direnişle sonlandırılmasıdır. Olayın bu yönü, hepimiz için gurur vericidir. 15 Temmuz bayram günü olamaz. Bu ülkede hesap verme, hesap sorma ve her türlü haksızlığa karşı direniş günü olabilir. Çünkü Türkiye’nin bir daha terör örgütü tarafından yönetilmemesi, devletin içinde paralel yapıların oluşmaması için böyle bir gün anlamlı ve işlevsel olabilir. O zaman 15 Temmuz’da şehit düşenlerin örnek duruşlarının gereği yapılmış olur. 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyorum ve bir daha Türkiye’nin 15 Temmuzlar yaşamamasını diliyorum.”

Ekrem İmamoğlu: Şehitlerimizi minnetle anıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulunarak, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye yazdı. İmamoğlu ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyetle Edirnekapı’daki şehitliğe ziyarette bulundu.

Bahçeli: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’dür

Devlet Bahçeli de dün (14 Temmuz 2019) Kastamonu'da 15 Temmuz'un 3. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte halka hitap ederek şehit edilenleri anmıştı. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’dür” diyen Bahçeli, “15 Temmuz’da Türk milletinden intikam alınmak istendi. 15 Temmuz’da bekamız doğranmak ve dağıtılmak istendi. 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’ne zehirli hançer sallandı. Ancak milli irade ayaklandı, Türk milleti yediden yetmişe ayağa kalktı, FETÖ’cü teröristleri, arkalarında duran efendilerini analarından doğduklarına pişman etti” sözlerini kaydetmişti.

Temel Karamollaoğlu: Alçak darbe girişimi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, “15 Temmuz alçak darbe girişimine, tarihte emsali görülmemiş bir kararlılıkla karşı koyan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu: Halkın iradesine karşı yapılan her durum darbedir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımında, “Halkın iradesine karşı yapılan ve sayısız masum insanı öldüren, yaralayan bir şekliyle etkileyen her durum darbedir” diye yazdı. Kaftancıoğlu devamında şöyle dedi:

“15 Temmuz darbe gününün ise gerçek manada bir demokrasi bayramı olabilmesi için darbenin taşlarını döşeyen, darbecilerle ortaklık eden, öyle ya da böyle darbeye vesile olan herkesin ama herkesin hukuk önünde yargılanması şarttır. 15 Temmuz’da katledilen ve yaralanan tüm masumların acısını yüreğimde hissettiğim için adalet sadece adalet diyorum daima. Acıyı olabildiğince sağaltan yüzleşebilmeyi sağlayan tek şey adalettir çünkü.”