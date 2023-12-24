Devre dışı olan ışıklar yeniden devreye alındı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün gece yarısından itibaren ülke genelinde devre dışı kalan trafik ışıklarında sistemsel arıza meydana geldiğini ifade etti, devreye alınan ışıkları da duyurdu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün gece yarısından itibaren ülke genelinde devre dışı kalan trafik ışıklarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul, devre dışı kalan trafik ışıklarında sistemsel sorun bulunduğunu belirterek, "Lefkoşa bölgesindeki tüm ışıklar ve Girne Yeni Liman ışıkları devreye alınmıştır. Teknik ekip 2 saat içerisinde diğer bölgelerdeki tüm trafik ışıklarını yeniden aktif etmiş olacaktır" dedi.

"Peki “bu niye oldu?, tekrar olur mu?” sorularınızı da gidermek adına da şu bilgiyi sizlerle paylaşayım" ifadelerini kullanan Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Bu ışıkların tümünün üreticisi ayni firma. İlgili üretici firmanın yazılım programına yıl sonu tarihi olarak 31 Aralık yerine sistemsel bir hata ile 23 Aralık girildi. Gece yarısı itibarı ile de sistem kendini kapattı. İlgili markanın Kıbrıs’taki bayisinin gece boyu yaptığı temaslar ile bu sorun bulundu ve giderilmeye başlandı. Özetle bu tip bir sorun bir daha yaşanmayacak.

Gece boyu büyük özveri ile çalışan başta trafik polislerimize, belediyemizin teknik işler sorumlusuna, trafik dalresi mühendislerine ve ilgili firmanın sorumlularına emekleri ve ani müdahaleleri için teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu önemli sorun herhangi bir kaza olmadan giderildi."