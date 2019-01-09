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Didem Soydan saldırıya ugradı

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Saldırıya uğrayan Didem Soydan: Delilleri mahkemeye sunduk, büyük tazminat alacağım
Didem Soydan saldırıya ugradı

Didem Soydan ile arkadaşı Umut Eker, pazartesi öğle saatlerinde Bakırköy sahilindeki bir benzincide saldırıya uğradı. VIP minibüsten inen kalabalık grup ile ikili arasında tekme tokat arbede yaşandı.

Arkadaşı Umut Eker'le önceki gün havalimanına doğru giderken Bakırköy sahilinde bulunan bir benzin istasyonuna uğrayan Didem Soydan, burada bir minibüsten inen kimliği belirsiz kişilerle tartışma yaşadı.

 

Görgü tanıklarına göre; birbirlerine hakaret ederek küfürleşen iki grup, etraftaki insanların araya girmesiyle ayrıldı. Kavga sonrası Soydan ve Eker'in zor sakinleştirildiği öğrenildi.

Yaşanan kavga sonrası Didem Soydan, Sabah'a konuştu. Saldırıya uğradığını doğrulayan Soydan, şunları söyledi:

— O insanlardan şikayetçi oldum. Mahkemeye intikal eden bir olay. Bütün delilleri, kamera kayıtlarını mahkemeye sunduk. Büyük tazminat alacağım, onu bekliyorum.

Soydan, "Kavga sırasında siz herhangi bir darp aldınız mı?" sorusuna ise "Bana öyle bir şey yapabilirler mi? Beni darp edecek kişi henüz daha doğmadı" diye cevap verdi.

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