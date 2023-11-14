Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak...

KIB-TEK, İskele Petek Pastanesi, Arkın Otel ve arada kalan bölgelere bugün 3 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında İskele Petek Pastanesi, Arkın Otel ve arada kalan bölgelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.