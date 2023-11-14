Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında İskele Petek Pastanesi, Arkın Otel ve arada kalan bölgelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.