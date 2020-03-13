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Dilipak: Bu virüslere karşı en iyi korunma yolu kenevir

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"Yarın Türkiye’de de ölümler başlarsa, ben diyeceğim ki; siz ölmeye devam edin, çünkü yaşamanız için mevzuat müsait değil"
Dilipak: Bu virüslere karşı en iyi korunma yolu kenevir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) korunmanın en etkili yolunun kenevir olduğunu yazdı

Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini belirten Dilipak, "Paniğe sebep olmadı. Kötü senaryoya ilişkin birtakım ciddi hazırlık çalışmaları yapıldı. Sonunda inşallah götürüp bizi batıdan ithal aşıya mahkûm etmezler." düşüncesini dile getirdi. 

Dilipak, "Bir de bu virüslere karşı en etkili korunma yolu Kenevir’deki THC ve CBD. Hangi akıl ise bu iki maddeyi de yasaklıyor. Biz bunun kavgasını Alkoloid fabrikasını kurarken ABD’ye karşı verdik. Şimdi geldik, aynı lobi Kenevir’de karşımıza çıkıyor. Yarın Türkiye’de de ölümler başlarsa, ben diyeceğim ki; siz ölmeye devam edin, çünkü yaşamanız için mevzuat müsait değil. Bu uygulamada 'kamu yararı' yok, 'kamu zararı' var!. Bu uygulama devletin, anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyet esasları ile çelişir." ifadesini kullandı. 

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