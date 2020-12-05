  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 6 pozitif vaka

Diş İmplantı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli ?

» »
İmplant uygulamasının asıl amacının kullanılabilir dişler yapmak olduğunu belirten Diş Hekimi Zafer Kazak, işlem sonrasında nelere dikkat edilmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Diş İmplantı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli ?

Titanyum vücut dokuları ile etkileşime girdiği ve kuvvetlere karşı dirençli bir materyal olduğu için implant malzemesi olarak tercih edilir. İmplantlar daha önceden kaybedilmiş dişlerin oluşturduğu boşluklara ya da ciddi bir enfeksiyon yoksa hemen çekim sonrası diş yuvasına yerleştirilebilir.


İmplant sonrası sıcak yiyeceklerden uzak durun

"İmplantlar, sabit ya da hareketli protezler yapmak amacı ile kemiğin yeterli ve uygun olduğu durumlarda basit bir operasyonla çene kemiğine yerleştirilir" diyen Kazak, şöyle devam etti: "Eğer kemiğin miktarı ya da yoğunluğu istenilen seviyede değilse implant uygulamasından önce kemiği oluşturmaya yönelik işlemler yapılması gerekebilir. İmplant sonrasında sıcak yiyeceklerden birkaç gün uzak durulmalıdır. Daha çok yumuşak ve besleyici gıdalar tüketilmelidir."

Kaybedilmiş dişin yerine implant yerine yeni diş yapılmasının çevre dişlerin ve tüm çiğneme sisteminin sağlığın ve fonksiyonu için önemli olduğunu ifade eden Zafer Kazak, "Doğal diş formunda, estetik ve çiğneme fonksiyonunu yerine getiren bir diş elde edilirken, çevredeki dişlerin kayıp diş boşluğuna kayması ve diğer dişlerdeki şekil bozuklukları da engellenmiş olur." diye konuştu.

 

Diş çekimi sonrası oluşan boşluktaki kemik kaybı da engellenir

Ayrıca diş çekimi sonrası oluşan boşlukta zamanla meydana gelen kemik kaybı implant yapıldığında engellenir. İmplant uygulaması bazı istisnai durumlar haricinde herkese uygulanabilen başarılı bir tedavi şeklidir. İmplantın yerleştirilebileceği kalınlıkta, yükseklikte ve kalitede kemiği olan herkese "sistemik sağlıklı durumu" değerlendirilerek implant yapılabilir.

Bir kişide yeterli kemik dokusu olması bazı etkenlere bağlıdır. Bazı kişilerde kalıtımsal olarak çok ince/kalın ya da az/çok kemik olabilir. Bazı kişilerde ise diş ve dişeti iltihapları çevrelerindeki kemik dokusunun erimesine ve azalmasına sebep olurlar. Bu nedenle bir dişin çekilmesine karar verilmişse kemik kaybına neden olmamak için çekimin hemen yapılmasında fayda vardır. Bazı durumlarda çekimden sonra implant yapılmadan beklenebilmekte, bazı vakalarda ise çekim yapıldığı seansta implant yerleştirilebilmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün ve yarın Girne’de random test yapılıyor05 Aralık 2020 Cumartesi 12:43
  • Aşı olmazsak yüzde 75'imiz hastalanır05 Aralık 2020 Cumartesi 10:18
  • SARS'ı yok etmişti, koronanın da can düşmanı çıktı. C ve D vitaminlerinden de etkili Kaynak Yeniçağ: Prof. Dr. Osman Erk açıkladı. SARS'ı yok etmişti, koronanın da can düşmanı çıktı. C ve D vitaminlerinden de etki05 Aralık 2020 Cumartesi 10:11
  • DSÖ ve CDC maskeye arka çıktı: Aşılar virüsü sıfırlamayacak05 Aralık 2020 Cumartesi 10:05
  • Pfizer'in aşısında beklenmedik engel!05 Aralık 2020 Cumartesi 09:55
  • Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 65 milyonu geçti04 Aralık 2020 Cuma 23:57
  • Çağın Hızla Artan Sorunu ''Erken Ergenlik''04 Aralık 2020 Cuma 14:50
  • Pfizer ve BioNTech’in aşısından kötü haber: Üretim yarıya düştü04 Aralık 2020 Cuma 13:50
  • Ünlü doktorlar koronavirüs aşısı gönüllüsü oldu04 Aralık 2020 Cuma 11:35
  • Aşı kararsızlığına karşı uzmanlar konuştu: ‘Salgını yenmenin en güvenli yolu aşı’04 Aralık 2020 Cuma 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti