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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verdiği hapis cezasını kınadı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezası kınandı.
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verdiği hapis cezasını kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezası kınandı.

Açıklamada, "Söz konusu karar, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının kendi iradesiyle seçtiği müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Yunanistan hakkında çok sayıda ihlal kararı verdiği hatırlatılan açıklamada, "Geçmişte müftülerin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, adı geçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyoruz. Yunanistan’ı Batı Trakya Türk azınlığı ve seçtiği müftülerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet ediyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi, 2016’da Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kongresinde yaptığı konuşmada, dönemin DEB Başkanı Mustafa Çavuşoğlu’nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a benzettiği için "halk arasına nifak sokma suretiyle kamu düzenini bozma suçlamasıyla" yargılanan Mete’yi 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

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