Dişli Çıktılar

Yenicami'nin, en yakın rakibi Çetinkaya ile puan farkını sekizde muhafaza etme düşüncesi tutmadığı gibi, çetin ceviz çıkan Cihangir, son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa, puan farkı altıya değil beşe de düşebilirdi.

Jhon'u, Salih'le kontrole alan Cihangir, ilk yarıda daha atak, daha çok pozisyon bulan takımdı. Halil Turan, ilk yarının sonlarına doğru ofsayt pozisyonunda buluştuğu topu erken kullanabilse, ilk yarıyı önde bitirmeleri işten bile değildi. Yardımcı hakem İsmail Ercan'ın, neredeyse iki metre kadar ofsayt pozisyonunu atlamasının tek nedeni, koşarken sahaya bakacağına önüne bakarak koşması. Dua etsin de Halil gecikti ve golü atamadı da, kabak başına patlamadı.

Cihangir savunması dün Yenicami forvet hattına göz açtırmadı. Jhon ilk yarıda neredeyse pozisyona bile giremedi. Moses de sakatlanarak çıktıktan sonra, ikinci yarıda kalabalık savunma arasında kayboldu gitti. Tek girdiği pozisyon kontrataktan topla buluştuğunda oldu, onu da boş kale yerine gitti direğe nişanladı.

Cihangir dar kadrosu olan ama iyi futbol oynayan, üstelik kaliteli isimlere sahip bir takım. Salih ve Burak'la savunmada iyi kapanan Cihangir özellikle ilk yarıda Yannick'in çalışkanlığı, Fırat'ın kazandığı topları ileri doğru şekilde taşıması, Hasan Yaşınses'ın sağ kanattan yaptığı bindirmelerle Yenicami'yi bayağı zorladı. Tabi Charles'i de unutmamak gerekir. O da ikinci yarıda elinden geleni yaptı.

Ertan, sakatlıktan mı, yoksa ağırlaştığı için mi? nedir, son vuruşlarda hep gecikti. Biraz daha çabuk olabilse arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokması işten bile olmazdı.

Yenicami, bu maçtan bir puanla çıktığı için bence sevinmeli. Oyunun genelinde baskılı olan, daha çok kale önü pozisyon bulan, hatta son dakikalarda rakibini bunaltan Cihangir oldu.

Jhon, Salih Say karşısında etkili olamayınca, Moses de kanatlardan top getiremeyince, Yenicami, Mehmet Altın, Tansel ve sonradan oyuna giren Ömer ve Emin'le hamle yapamadı. Bunda da Cihangir orta sahasının çabuk çıkması, başta da yazdığım gibi savunmanın iyi kapanması en büyük etken oldu.

Gol göremeyen ama soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlar, ağır sahaya rağmen koşan, mücadele eden ve pozisyonları olan futbolu beğendiler sanırım. Üstelik, puan farkı da azalınca, lige bir heyecan geldi.