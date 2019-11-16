Diyarbakır’da bir sözleşmeli öğretmen, ekonomik sıkıntıları nedeniyle intihar etti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Esat Tarhan’ın dün yaşamına son verdiği öğrenildi. Sözleşmeli öğretmenin borçlarından dolayı yaşamına intihar ettiği ileri sürüldü.
Hayatına son vermesinin ardından Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tarhan’ın cenazesi bugün aile bireyleri tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Dersim’e götürüldü.
Tarhan’ın ödeyemediği borçları nedeniyle hakkında başlatılan icra takipleri yüzünden yaşamına son verdiği iddia edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.