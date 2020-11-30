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Diyarbakır'da Koronavirüs nedeniyle 1 milyon 603 metrekare alana mezarlık kuruluyor

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Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27 Kasım Cuma günü Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, kentte kullanılacak yeni mezarlık yerinin belirlenmesi kapsamında toplandı.
Diyarbakır'da Koronavirüs nedeniyle 1 milyon 603 metrekare alana mezarlık kuruluyor

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27 Kasım Cuma günü Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, kentte kullanılacak yeni mezarlık yerinin belirlenmesi kapsamında toplandı. Toplantıda Kayapınar ilçesi Gözalan Mahallesi'nde, 1 milyon 603 bin metrekarelik alanda yeni mezarlık kurulmasına karar verildi.

Karara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu alternatif yeni mezarlık alanları önerisi doğrultusunda 'Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu' teknik personelleri tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde belirtilen yerlerde mahallinde yapılan alan çalışması sonucu oluşturulan gözlem raporu ile yapılan inceleme ve değerlendirmede mezarlık yeri olarak yapılmasında sakınca görülmeyen Kayapınar ilçesi, Gözalan Mahallesinde bulunan 1 milyon 603 bin 375,33 metrekarelik yüzölçümüne sahip, 'Mera' niteliğindeki 123 ada 9 parsel nolu taşınmaz 26 Ekim 2020 tarihinde 'Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu'nca uygun görülerek imza altına alınmış ve yeni mezarlık yeri olarak İl Hıfzıssıhha Kurulumuza sunulmuştur. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı Maddesi'ne göre 'Mezarlık Yeri Seçim Komisyonu'nca seçilerek kurulumuza sunulan Gözalan Mahallesi'nde bulunan 'Mera' niteliğindeki 1 milyon 603 bin 375,33 metrekarelik yüzölçümüne sahip 123 ada 9 parsel nolu taşınmazın ilimiz merkez yeni mezarlık Yeri olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

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