DOĞRUYA DOĞRU

Akşam bir TV programında bir Yunan adasını gıpta ile izledim. Sonra Ege Denizindeki diğer Yunan adalarına bir baktım. Hepsinde ortak özellik.

Tarihsel dokularına dokunulmamış kültürel karakteri korunmuş, Beton yığını haline dönüştürülmemiş.

Tümü de hemen hemen tüm gelirini Turizmden sağlıyor ve herkes da çok çok memnun.

Turistler buraları ziyaret etmeye bayılıyorlar

Düşündüm de Egedeki Yunan adaları Türklerin elinde kalsaydı bugün ne şekilde olurlardı? Yine kendine has o dokusunu koruyabilirler miydi?

Karşıda ege kıyıları üzgünüm ama her geçen yıl beton yığınlarına dönüşerek çekiciliğini kaybediyor.

Biz de bir ada ülkesiyiz ve ayni kültürel karaktere, hatta çok daha fazlasına sahip bir coğrafyadaki adayız.

1974’de önemli bir turizm ülkesiydik. Tarihsel dokumuz yanında kültürel yapımızı geleneklerimizi koruyan bir ada ülkesiydik.

1974 sonrası ne kadar üzgünüm ki bunların hiçbir önemi kalmadı.

En meşhur tatil beldemiz olan Girne’nin eski ve yeni fotoğraflarına baktığım zaman o güzelim sahil şeridi gitmiş yerine dağı denizi beton yığınlarına teslim olmuş.

Acımasızca denizi de işgal ederek dikilen kumarhane otelleri o güzelim Girne’yi mahvetmiş.

Artık Turist yerine kumarcıları ağırlıyor. Neredeyse Girnelilerin yüzünü görmeden ülkelerine dönüyorlar.

Ne kadar üzgünüm ki Güzelyurt Lefke haricindeki yerleşim yerlerimizin durumu Girne’den farklı değil.

Kuzey Kıbrıs 1974 sonrası beton yığınına dönüştürüldü,,Dağları oyuldu neredeyse Lefkoşa’dan deniz güdülecek.

1974 sonrası insan ve bina yoğunluğu artırılacak bari adanın kültürel mimari doğasına uygun, estetik ve planlı bir şekilde yap. Bir de her yerin içine ettiğimiz yetmezmiş gibi, şu günlerde Maraş açılımını konuşuyoruz. Bu konuda uzman TOKİ ile Konyalı müteahhitler da devreye girdiler

Tam tekmil Maraş'ın da ırzına geçmeye hazırız.

Fetihçi zihniyetle her yere yayılmak her yeri almak mıdır mesele? Bu mu övünç kaynağınız. Yoksa gittiğiniz yere uygarlık medeniyet kültür götürebilmek midir?

Çok mu zordu

Geldik, aldık imar ve mamur ettik,

Medeniyet getirdik.

Adanın güzelliklerine güzellik kattık..diyebilmek

Ama tek diyebilecekleri BESLEME yaptık.