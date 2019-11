Doğu Perinçek, Vatan Partilileri yeterince AKP'li olamadıkları için yerden yere vurdu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, başkanı olduğu Vatan Partisi'nin üye ve yöneticilerini AKP'ye yeterince destek veremedikleri için topa tuttu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin 11. Genel Kurultayı için bir rapor taslağı kaleme aldı.

Odatv'nin özel haberine göre Perinçek’in kaleme aldığı, Merkez Karar Kurulu Rapor Taslağında, Vatan Partisi içine yönelik yeterince yandaş olamadıkları için sert eleştiriler yer aldı.Perinçek partililere "Zihinleri 2014 yılı öncesindeki ABD’nin BOP Eşbaşkanlığına karşı mücadele döneminde çakılı kalan yöneticilerimiz ve üyelerimiz, yeni dönemde Türkiye Gemisinde yer almıyorlar," diye yazdı.

Rapor taslağının “Parti içinde HDP koruyuculuğuna ve CHP kuyrukçuluğuna karşı mücadele” bölümünde Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

“2013 yılından bu yana Parti içindeki Dersimciliğe, HDP Korumacılığına, körü körüne Tayyip Erdoğan düşmanlığına ve Atlantik denetimindeki CHP kuyrukçuluğuna karşı Aynı Gemideyiz çizgisinde kararlı mücadele ettiğimiz için,

- Vatan Savaşı’ndaki bugünkü etkin konumu kazandık.

- Devlet ile milleti birleştiren bir çizgi izliyoruz.

- İşçiden sanayicilerimize kadar üretici güçlerle birleşebiliyoruz.

- Diyarbakır Analarının direnişinde etkin bir konumdayız ve Güneydoğuda geniş örgütlenme olanakları elde ediyoruz.

- Uluslararasında ve Batı Asya ölçeğinde bugünkü saygınlığımızı kazandık.

- Partimizin bağımsızlığını ve birliğini koruyabildik, mücadele yeteneğini geliştirebildik.

Eğer Aynı Gemideyiz stratejisini uygulamasaydık, Partimiz derin bir bunalıma sürüklenirdi.”

Perinçek, Vatan Partisi yöneticilerini isim vererek şöyle eleştirdi:

“24 Temmuz 2015’te başlayan Vatan Savaşına karşı iç cephede bozguncu hareket ve eğilimlerin ortaya çıktığına hepimiz tanığız. Bu vatan ve millet karşıtı hareketler, Vatan Savaşına karşı “Saray Savaşı” çamuru atarak, ABD güdümünde bir cephe kurma gayreti içinde oldular. Türkiye’nin güçleri, Türkiye İttifakı’nda, Aynı Gemide toplanırken, ABD’nin güçleri de Vatan Savaşı karşıtlığında birleşiyorlar. Bu yeni saflaşma, Vatan Partisi saflarını da etkilemiştir ve etkilemeye devam ediyor.

Zihinleri 2014 yılı öncesindeki ABD’nin BOP Eşbaşkanlığına karşı mücadele döneminde çakılı kalan yöneticilerimiz ve üyelerimiz, yeni dönemde Türkiye Gemisinde yer almıyorlar.

ABD Projelerinde rol alan CHP yönetimi, Ankara-İstanbul Yürüyüşü gibi eylemlerde HDP/PKK ve FETÖ ile kol kola girerek, kendi tabanına söz yerindeyse bonzai içirmiştir. Bizim Vatan Partisi içinde 2014 sonrasının saflaşmasını kavramayan arkadaşlarımız da, CHP tabanıyla aynı havayı soludukları ortamlarda, o zaman da belirttiğimiz gibi, “duman altı olmuşlardır.” Bu arkadaşlar körü körüne Tayyip Erdoğan düşmanlığına kendilerini kaptırarak, PKK/HDP ve FETÖ ile aynı cepheye düşmektedirler.

Yargının FETÖ ve PKK’nın üzerine kararlı olarak yürümesine karşı Yargıyı hedef alan bir kampanya başlatılmıştır. Partimiz, “Yargı Altın Çağına girdi” saptamasıyla bu FETÖ ve PKK kaynaklı kampanyanın etkisini kırmış, Cumhuriyet Yargısına cesaret ve güven vermiştir.

ABD’den, CHP’den ve PKK’dan etkilenen Vatan Savaşı karşıtı tavırların Parti örgütlerimizin ve üyelerimizin pratiğine de yansıdığını çeşitli olaylarda gördük. Partimiz saflarındaki her tutukluğun, her cesaretsizliğin, her geriliğin arkasında bu yanlış eğilim bulunmaktadır. Partimiz, bu bölücü ve gerici eğilimleri merkez düzeyindeki organ kararlarıyla saptamıştır:

Mehmet Bedri Gültekin’in 7 Kasım 2013 tarihli “Dersim konusunda tavır almayalım” önerisi, 29 Aralık 2013 tarihli MKK Kararıyla mahkûm edilmiştir. Partimizin Tunceli Kararı, tarihî önemdedir. Çünkü yaşanan süreci önceden gördük ve Partimizi ABD emperyalizminin Dersim Bölücülüğüne ve Gericiliğine karşı cihazlandırdık. Parti içinde daha o tarihlerde boy gösteren mezhepçi ve bölücü eğilimlere karşı uyanıklığı sağladık.

'HDP KAPATILSIN' TALEBİNE KARŞI ÇIKANLAR

Partimizin 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi için yayınladığı bildirgeden ‘HDP kapatılsın’ talebinin çıkartılması da Mehmet Bedri Gültekin’in isteği üzerine olmuştur. Seçime birkaç gün kaldığı için Parti içinde bir tartışma yaratmamak için bu talep yerine getirildi. Ancak 22 Eylül 2018 tarihli MKK kararıyla ‘HDP’nin kapatılması konusunda Vatan Partisi saflarındaki yanlışların ve zaafların temizlenmesi için mücadeleyi’ gündemimize aldık. Parti yöneticilerinin görevi, tabanın yanlışlarına teslim olmamak ve doğru eylemi gerekirse tek başına yapmaktır.

Van örgütümüzün seçim bildirisinden, Partimizin “Türk de biziz, Kürt de biziz, Hepimiz Türk Milletiyiz” diye özetlediği millet tanımının çıkartılması talimatının da aynı arkadaştan gelmesi, hatanın köklü ve derin olduğunu göstermiştir.”

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A DESTEK VERENLER

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, parti yöneticilerini eleştirmeye şöyle devam etti:

“Merkez Karar Kurulu Üyemiz Yunus Soner, 22 Eylül 2018 günü oybirliğiyle kararlaştırdığımız Aynı Gemideyiz stratejisine “baştan sona karşı olduğunu” MKK toplantılarında defalarca ifade etti. Bu arkadaşımız, “Türkiye’nin Rusya’yı kuşatma planı içinde görev yaptığını” ileri sürecek ölçülerde gerçeklerin dışında mevzilenmeler üretmektedir. Partimiz ise, Türkiye ve ABD gemisi dışında üçüncü bir cephe bulunmadığını organ kararlarıyla saptamıştır.

31 Mart 2019 Belediye seçimlerinde ve 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul Belediye Başkanlığı Seçiminde kimi yönetici ve üyelerimiz, ABD emperyalizminin adayları için propaganda yaptı ve oy verdi. Bu üyeler hakkında Merkez Karar Kurulu olarak bütün örgütlerimizde disiplin soruşturması açılmasına karar verdik ve uyguluyoruz."