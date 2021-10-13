‘Doktor göçü’ tam gaz: Binlerce hekim Türkiye’den ayrılmak için arayışta

İzmir Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak, 3 bini aşkın hekimin başka ülkelerde çalışmak için Türkiye’den ayrıldığını, 8 bine yakın hekiminse gitmek için arayışta olduğunu söyledi.

İzmir Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak, 3 bini aşkın hekimin başka ülkelerde çalışmak için Türkiye’den ayrıldığını, 8 bine yakın hekiminse gitmek için arayışta olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’e konuşan Kaynak, “Daha iyi kazanımlar için, insani ortamda yaşamak ve iyi ücret için kaçış arayışındalar. Türkiye hekim göçünü durdurmak için çaba göstermeli” dedi.

Hekimlerin daha çok Almanya’yı tercih ettiğini anımsatan Kaynak, şöyle devam etti: “3 bini aşkın hekim başka ülkelerde çalışmak için Türkiye’den ayrıldı. Bu rakamları odalardan talep ettikleri belgelerden tespit ediyoruz. Bugün bir hekimin maliyeti Türkiye için yaklaşık 1 milyon dolara denk geliyor. Biz yetiştirdiğimiz hekimleri maalesef yurt dışına gönderiyoruz. Hekimlerin en çok gittikleri ülke ise Almanya. Yani 109 tıp fakültesinden mezun olan 400 civarındaki hekimi yurt dışına göndermek için eğitim veriyoruz.”

8 bine yakın hekimin ise gitmek için arayışta olduğunu ifade eden Kaynak, “Bu rakamları hekimlerin sosyal medyalarından çıkarıyoruz. Yurt dışına gitmek isteyen hekimlerin kurduğu sosyal medya hesaplarında bulunan hekim sayısı 8 bine yaklaşıyor” dedi.

Son olarak Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı son 10 yılda toplam 4 bin 891 genç doktorun Türkiye’den yurt dışına göçtüğünü, bu yılın ilk dokuz ayında gidecekleri ülkelere vermek üzere iyi hal belgesi alan doktor sayısınınsa 967 olduğunu açıklamıştı.