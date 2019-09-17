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Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan kadının kanında yedi ilaç izi çıktı

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Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan kadının kanında yedi ilaç izi çıktı
Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan kadının kanında yedi ilaç izi çıktı

Ankara’da doktor sevgilisi Özgür T.’nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın (25) otopsisinde kanda ‘propofol’ etken maddeli anestezi ilacı dahil yedi ilaç izi tespit edildi. 

Karaman, 29 Temmuz sabahı, Özgür T.’nin, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu.

İhbarı yapan Özgür T., sabah eve geldiğinde sevgilisini ölü bulduğunu ileri sürdü.

Savcının incelemesinde genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bir adet 20 milimetre propofol etken maddeli ilaç ampülü, bir adet 20’lik boş kullanılmış enjektör, bir adet 20’lik içerisinde 10 milimetre propofol enjektör, bir adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre propofol içeren enjektör bulundu.

Karaman’ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak genç kadına deksketoprofen trometamol etken maddeli ilaç ve ondansetron hidroklorür dihidrat etken maddeli ilaç verdiğini belirten Özgür T. propofol etken maddesini kendisinin vermediğini söyledi.

Özgür T., ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.

DHA’nın haberine göre genç kadının bir arkadaşı dava dosyasına giren ifadesinde şunları söyledi: “Ayşe bir keresinde Özgür T.’nin kendisine ilaç verdikten sonra uyuttuğunu ve tacizde bulunduğunu söyledi. Beş gün önce de Özgür T.’nin kendisine bir arkadaşının kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söylediğini imalı bir şekilde, ‘Bu şekilde aldatılmanın sonucu ölüme götürür’ dediğini, Özgür ile arkadaşlığının artık saplantılı bir hal aldığını anlatmıştı.”

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