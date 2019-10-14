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Dolar 5,90'ı aştı

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Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 5.90 seviyesini aştı.
Dolar 5,90'ı aştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırdaki terör unsurlarını arındırmak için Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın piyasalarda da yankıları sürüyor.

Dolar/TL bu sabah 5.90 civarında hareket ederken, mevcut seviyeler piyasanın çok kötü bir senaryoyu henüz fiyatlamadığına işaret ediyor. Dolar/TL saat 09:45’te 5.91'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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