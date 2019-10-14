Dolar 5,90'ı aştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırdaki terör unsurlarını arındırmak için Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın piyasalarda da yankıları sürüyor.
Dolar/TL bu sabah 5.90 civarında hareket ederken, mevcut seviyeler piyasanın çok kötü bir senaryoyu henüz fiyatlamadığına işaret ediyor. Dolar/TL saat 09:45’te 5.91'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
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