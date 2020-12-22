Dolar, Euro, altın... Piyasalar yükselişini sürdürüyor!

Piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar 7,66 TL2den, Euro 9,36 TL'den, Sterlin ise 10,26 TL'den işlem görüyor. Gram altın 462 TL'den, gümüş ise 6,48 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 22 bin 896 dolardan alıcı buluyor.

TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklanan piyasalar yükselişini sürdürüyor. Dolar 7,66 TL'den, Euro 9,36 TL'den, Sterlin ise 10,26 TL'den işlem görüyor. Gram altın 462 TL'den, gümüş ise 6,48 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 22 bin 896 dolardan alıcı buluyor.

Dünkü riskten kaçış hisse senedi piyasasında sert düşüşlere yol açarken, petrol fiyatlarındaki gerileme ise TL’yi kısmen desteklemişti.

Onsu 1.879 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 458/462, çeyrek altın 743/759, Cumhuriyet altını ise 3.057/3.091 TL'den işlem görüyor.

Petrol fiyatlarının geleceğini aşı belirleyecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel ekonominin düzelmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının önemli olduğunu belirterek, "Piyasada büyük bir belirsizlik var, talebin canlanması uzun zaman alabilir. Kullanılmayan bir petrol stoku var dünyada fakat artık her şey aşı etrafında dönüyor" dedi.

Piyasalar kritik faiz kararını bekleyecek

Para piyasaları bu hafta Merkez Bankası’nın (MB) alacağı faiz kararına odaklanacak. 24 Aralık’ta toplanacak Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz artırmasına kesin gözü ile bakılıyor. Enflasyonun kasım ayında yüzde 14.03’e yükselmesiyle birlikte ekonomi yönetiminin verdiği sinyaller piyasalarda yeni bir faiz artışına gidileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

Reuters anketine göre TCMB’nin yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 15 ten yüzde 16.50’ye artıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

Goldman Sachs bu hafta sonu yayımladığı raporunda TCMB’den 200 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 17’ye yükselteceğini öngördü.

Tüketici güven endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta önceki aya göre değişim göstermeyerek 80,1 değerini korudu.

Petrol devlerinin geliri üçüncü çeyrekte 150 milyar dolar azaldı

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi zayıflatması, dünya genelinde petrol tüketimini önemli ölçüde düşürdü. Küresel petrol talebindeki azalış, petrol fiyatlarının nisanda son 21 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

Dünyanın halka açık en büyük 14 petrol firmasının toplam geliri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 azalarak 271,3 milyar dolar oldu.