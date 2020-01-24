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Dolar güne nasıl başladı?

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Yatırımcıların Corona virüsü küresel piyasalarda baskıya sebep oluyor
Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalar haftanın son işlem gününde Davos zirvesinin yankılarını takip edecek. Dolar/TL 5.93 seviyesinden haftayı kapatmaya hazırlanıyor. Dolar/TL haftanın son gününe 5,93 seviyesinden başladı.

Dolar/TL’de geçen cuma günü başlayan satış baskısı önceki gün Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azaldı.

DOLAR

5.9297(%-0.07)

 

EURO

6.5532(%-0.15)

 

ALTIN

297.488(%-0.23)

TCMB’nin yarattığı iyimserliğe rağmen yatırımcıların Çin’de ve hatta diğer ülkelerde yeni corona virüsünün yayılması konusunda endişelerle küresel piyasalar baskı altında.

TL’deki son günlerdeki satış baskısına rağmen bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal önceki gün Davos’ta canlı yayında yaptığı açıklamalarda, geçen yıl 1,200 baz puanlık önden yüklemeli, bu ay 75 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki adımların “ölçülü” olabileceğini, enflasyonda ise tek haneli seviyelerin yıl ortasından itibaren görüleceğini söyledi. 

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