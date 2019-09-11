Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Eylül 2019 dolar - euro - sterlinfiyatları)

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi.
Bankalararası piyasada dolar/TL 5,77 civarında hareket ediyor. Hafta başında 5,70'li seviyelere kadar inen dolar buradan yükselişe geçti.
Euro/TL de 6,36 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise 7,1229'dan işlem görüyor
TC Merkez Bankası, son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Merkez'den yarın 250-275 baz puanlık indirim bekleniyor.
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