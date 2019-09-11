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Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Eylül 2019 dolar - euro - sterlinfiyatları)

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Dolar - euro - sterlin kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 11 Eylül 2019 Çarşamba günü bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Eylül 2019 dolar - euro - sterlinfiyatları)

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,77 civarında hareket ediyor. Hafta başında 5,70'li seviyelere kadar inen dolar buradan yükselişe geçti.

Euro/TL de 6,36 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise 7,1229'dan işlem görüyor
 

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TC Merkez Bankası, son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Merkez'den yarın 250-275 baz puanlık indirim bekleniyor.

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