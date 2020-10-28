Dolar kuru rekorlar kırarken Özgür Demirtaş’ın tepkisi olay oldu...

Dolar kuru 8 TL üzerinde tarihi rekorlarını peş peşe kırarken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, twitter hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.
"TÜRKİYE BANGLADEŞ OLMAMALI"
Daha önceki paylaşımlarında ekonomide yapılan hatalar nedeniyle dolar kurunun rekorlar kırdığını belirten Demirtaş, son paylaşımında "Türkiye 100 Dolara işçi çalıştırılan ülke olmaya özenmemeli. Dünya: İşçi yoğun ülkelerin kazandığı bir yere doğru gitmiyor. Türkiye Bangladeş değil, Almanya olmalı..." diye yazdı.
Söz konusu paylaşımında ekonomide yapılan hataların nelere yol açacağını sırlayan Demirtaş “Lütfen artık hata yapmayalım. Allah aşkına LÜTFEN...” diyerek sözlerini tamamladı.
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