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Dolar vurmaya devam ediyor

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 29 Mart 2019'da Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar vurmaya devam ediyor

Merkez Bankası'nın adımları sonrası geçen hafta cuma gördüğü 5,84 seviyesinden 5,30'la kadar gerileyen ancak daha sonra yeniden yükselen dolar/TL'de dalgalanma hafta boyunca sürdü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,3222-5,6190 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,4 artışla 5,5610'dan tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazancıyla 5,62 civarında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,25'in üzerinde hareket ediyor.

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Uzmanlar, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik, İngiltere'de büyüme, ABD'de  kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,50'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

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