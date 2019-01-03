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Dolar yerinde durmuyor!

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Dolar yerinde durmuyor!

Gece saatlerindeki Japon yeni kaynaklı şokun ardından dolar/TL'de yukarı yönlü seyir sürüyor. Dolar/TL, 5,50 seviyesinin üzerini görerek 5,5076'ya ulaştı.

 

Yen, Apple'ın Çin ekonomisindeki yavaşlamaya işaret ederek ciro beklentisini düşürmesi sonrası artan güvenli liman talebine paralel sığ piyasada yaşanan algoritmik işlemlerle hızlı yükseldi.

 

Dolar/TL'yi gece saatlerinde 5.70'in üzerine taşınan bu hareketin ardından kurda gün 5.45'ler seviyesinde başladı. Beklentilerden iyi gelen enflasyon verisine ilk tepkide 5.47'nin üzerini gören kur daha sonra bir miktar gevşese de düşüş sınırlı kaldı.

Dolar/TL saat 13:10'da yüzde 2'ye yakın primle 5.5000'den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL de yüzde 2 yükselişle 6.250 lirada.

Gece TL'de ne oldu?

Apple'ın Çin ekonomisindeki yavaşlamaya işaret ederek ciro beklentisini düşürmesi sonucu Japon yeni, güvenli liman talebiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldi. Uzmanlara göre Japon parasındaki hareket, Japonya'nın dört gündür tatilde olmasından kaynaklı düşük likidite ortamındaki algoritmik işlemlerle şiddetlendi.

Apple'ın açıklamasının ardından, yen dolar karşısında yüzde 1.4 yükselerek 107.38'e ulaştı. Dolar endeksi ise yüzde 0.32 düşüşle 96.51'e geriledi. Buna paralel dolar/TL gece saatlerinde 5.72'ye tırmandı. Uzmanlar, Apple'ın açıklaması ve Asya piyasalarındaki sert satışların yen TL işlemlerinde stop loss emirlerini tetiklediğini belirtiyor.

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