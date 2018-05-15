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Dolardan yeni tarihi rekor! Stenlin 6 TL

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Dolar kuru bugün tarihi rekorunu kırdı. Geçen hafta Merkez Bankası'nın peş peşe iki müdahalesiyle gerileyen dolar yeniden yükselişe geçti. Dün akşam 4,35 seviyesine çıkan dolar gün içinde 4,42'yi aştı. Euro ise 5,27'nin üzerinde işlem görüyor.
Dolardan yeni tarihi rekor! Stenlin 6 TL

Dolar kurunda Merkez Bankası'nın iki kez piyasadan TL çekmesiyle bir nebze olsun tansiyon düşmüştü. 4,23'e kadar gerileyen dolar yeniden tırmanışa geçti. Dolar bugün yeni bir rekora imza attı. Daha önce 4,37 ile rekor kıran dolar bugün 4,42 TL'yi geçti.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,3860 liradan, avro 5,2320 liradan güne başladı. 5,2300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,2320 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,3200 lira, avronun satış fiyatı ise 5,1760 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları4,38804,3900
Avro5,23105,2320
Sterlin5,94005,9410
   
ANKARA  
ABD Doları4,37304,4030
Avro5,20705,2470
Sterlin5,88405,9810
 

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi.

 

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