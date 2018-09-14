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Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü

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Dolar/TL kurunun 6.02'ye kadar inmesinin ardından gram altın 234 lira, çeyrek altın 387 lira ve Cumhuriyet altını 1.579 liradan işlem görüyor.
Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü

Dün dolar kurundaki düşüşlere paralel 233 liraya test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4.5 değer kaybıyla 235 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0.4 azalışla 234 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını da 1.579 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0.32 artışla 1.205.32 dolardan işlem görüyor.

Dün 6.01 seviyesini gördükten sonra 6.15 civarında dengelenen dolar kuru, bu sabah ilk işlemlerde 6.02'ye kadar geriledi.

 

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