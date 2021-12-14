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Dolar/Tl 14,35, Sterlin/Tl 19,00 Seviyelerinden İşlem Görüyor

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Dolar/Tl 14,35, Sterlin/Tl 19,00 Seviyelerinden İşlem Görüyor
Dolar/Tl 14,35, Sterlin/Tl 19,00 Seviyelerinden İşlem Görüyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklamasına iki gün kala Dolar/TL 14, Sterlin/TL 19 seviyelerinin üzerinde seyrediyor.

KKTC serbest piyasasında saat 13.00 itibarıyla Dolar/TL 14,35’ten, Euro/TL 16,23’ten, Sterlin/TL 19,10’dan işlemgörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını 16 aralık perşembe günü açıklayacak. TCMB'nin bir önceki PPK metninde aralık ayındaki faiz indirimi için sınırlı bir alanın kaldığı ifadesi yer almıştı.

Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Fed bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Faiz kararının yanında varlık alımlarının azaltımına ilişkin açıklamalar da dikkatle izlenecek.

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