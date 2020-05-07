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Dolar/TL 7.20'nin üzerine çıktı

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Dolar/TL 7.20'nin üzerine çıktı
Dolar/TL 7.20'nin üzerine çıktı

Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bugüne de 7.20'nin üzerinde başladı ve 7.24'lük tarihi seviyelere çok yaklaştı.

Küresel piyasalar, ABD vadelileri ve Asya borsaları eşliğinde güne iyimser bir başlangıç yapıyor. Yurt içi piyasalarda ise tüm gözler dolar/TL'de yaşanan yükselişte.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece  yarısı 7.20 liraya kadar tırmandı. Bu sabahki ilk işlemler ise 7.21 seviyesinin üzerinde gerçekleştiriliyor. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7.24 ile görülmüştü.

Saat 08:20 itibarıyla dolar/TL'de 7.2170'ten; euro/TL'de 7.80'den işlemler geçiyor. Yurtiçi piyasalarda bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken dolar/TL kurundaki hareketler izlenecek.

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