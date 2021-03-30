Dolar/TL 8,45'i gördü: Kurdaki artış tüketiciye nasıl yansıyacak, enflasyon nasıl etkilenecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. Atama sonrası Dolar/TL kuru yüzde 2,5'ten fazla artarak 8,45 seviyesini gördü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demesi sonrası kur 8,20'lere geriledi. Ancak kimi uzmanlara göre yeni bir kur krizi kapıda.

TL'nin Ağustos 2018'deki değer kaybına benzetilen bu düşüşün sonuçlarından birisi, başta gıda olmak üzere birçok üründe fiyat artışları ve tüketicinin alım gücünün biraz daha düşmesi olacak.

Peki TL'nin yaşadığı değer kayıpları alım gücünü neden bu kadar derinden etkiliyor? Döviz kurlarındaki yükseliş, önümüzdeki dönemde hanehalkını nasıl etkileyecek?

'En doğrudan etkisi enflasyon'

Kur hareketinin tüketiciye en doğrudan etkisi enflasyon üzerinden oluyor.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Pazartesi günü açıkladığı enflasyon araştırmasında, en fazla tüketilen 76 gıda maddesinin fiyatının yılbaşından bu yana yüzde 9,2 ve son bir yılda da yüzde 29,2 arttığı ortaya kondu.