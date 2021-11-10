Dolar/TL kurunda yeni rekor: 9,87

Döviz kurları güne yatay seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.
Dolar/TL kuru bugün yüzde 1,23 artışla 9,87'yi aştı.
Euro/TL kuru da 11,38'i geçti.
Sterlin/TL kuru 13,30 seviyelerinde.
Döviz kurları güne yatay seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.
Dolar/TL kuru bugün yüzde 1,23 artışla 9,87'yi aştı.
Euro/TL kuru da 11,38'i geçti.
Sterlin/TL kuru 13,30 seviyelerinde.
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