  • BIST 1.624,090
  • Altın 583,14
  • Dolar 9,8171
  • Euro 11,2834
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Dolar/TL kurunda yeni rekor: 9,87

» »
Dolar/Tl kuru bugün yüzde 1,23 artışla 9,87'yi aştı. Euro/TL kuru da 11,38'i geçti. Sterlin/TL kuru 13,30 seviyelerinde.
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 9,87

Döviz kurları güne yatay seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.

Dolar/TL kuru bugün yüzde 1,23 artışla 9,87'yi aştı.

Euro/TL kuru da 11,38'i geçti.

Sterlin/TL kuru 13,30 seviyelerinde.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 50 Kuruş Basmanın Maliyeti 66 Kuruşa Çıktı!25 Ekim 2021 Pazartesi 13:17
  • Türk Lirası’nın en zorlu sınavı24 Ekim 2021 Pazar 16:19
  • Dövizin yükselişi durmuyor... $:9,62 STG:13,3022 Ekim 2021 Cuma 14:39
  • Unicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme22 Ekim 2021 Cuma 10:42
  • Dolar/TL 9,60'ın üzerini gördü22 Ekim 2021 Cuma 10:39
  • Dolar/TL 9,50'nin üzerinde22 Ekim 2021 Cuma 08:31
  • Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü21 Ekim 2021 Perşembe 14:12
  • Dolar/TL kuru için Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı neden önemli?19 Ekim 2021 Salı 17:19
  • Dolarda yeni zirve: 9.2818 Ekim 2021 Pazartesi 08:59
  • Döviz güne nasıl başladı? Son durum ne?18 Ekim 2021 Pazartesi 08:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti