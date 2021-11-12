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Dolar/TL zirveyi yeniledi

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Dolar/TL, ABD enflasyon verisinden sonra doların kuvvetlenmesi ve gelişen piyasa para birimlerinin genelini baskılamasıyla rekor tazeledi. Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1,5 civarında değer kaybetti.
Dolar/TL zirveyi yeniledi

Dolar/TL , çarşamba günü ABD enflasyon verisinden sonra 9,8757’yi görerek yeni bir rekor kırdıktan sonra perşembe günü sabah saatlerinde 9,97'yi aşarak rekor tazeledi.

Gelişen ülke para birimlerinin genelinde doların kuvvetlenmesiyle bir düşüş görülürken Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1,5 civarında değer kaybı yaşadı.

ABD’de tüketici enflasyonu Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 1990 yılından bu yana en hızlı yıllık artışı kaydetmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise enflasyonda yüzde 5,9’luk bir artış yaşanacağı yönündeydi.

Enflasyon verisi sonrasında kuvvetlenen dolar gelişen ülke para birimlerinin genelinde baskı yarattı. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi dünden beri yüzde 1 civarında yükseliş kaydederek 1.158 seviyesinden 1.169 seviyesine tırmandı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise 13 baz puana yakın yükselişe yüzde 1,54 seviyesine geldi.

 

Dış ödeme takvimi de baskı yaratıyor

QNB Finansbank ekonomistleri Erkin Işık ve Deniz Çiçek Kasım ve Aralık aylarındaki yüksek dış borç geri ödemelerine dikkat çekerken toplamda Döviz açığının iki ay boyunca yüksek seyredeceğine işaret etti.

“Dış borç ödemeleri, reeskont kredileri ve cari dengenin toplamı olarak hesapladığımız döviz açığı ekim ayında 3,7 milyar dolardan, Kasım ayında 12 milyar dolara çıktıktan sonra, Aralık ayında 10,4, önümüzdeki senenin Ocak ayında da 6,6 milyar dolara gerileyecektir” diyen ekonomistler, sonrasında döviz açığının yaz aylarına kadar aylık 9 milyar dolar civarında kalacağını hesapladıklarını belirtti.

Çarşamba günü saat 16:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükselişle 1.159 civarında seyrederken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,47 seviyesinde bulunuyor.

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