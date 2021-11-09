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Dolar/TL'de yükseliş %1'i geçti

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Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporu toplantısı gerçekleşirken yüzde 1'den fazla yükselerek 9,60'a tırmandı.
Dolar/TL'de yükseliş %1'i geçti

Dolar/TL , perşembe günü yüzde 1'den fazla yükselerek 9,60'ı görürken Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 447 baz puan seviyesine çıktı. Türk lirası perşembe günü gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken Güney Afrika randı yüzde 0,4 değer kaybıyla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2021 enflasyon tahmini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e çıkarıldı. 2022 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 7,8'den yüzde 11,8'e yükseltildi.

TCMB, 2021 petrol tahminini 69,6 dolardan 70,8 dolara yükseltirken 2022 petrol tahmini 69,4 dolardan 77,5 dolara yükseltti.

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