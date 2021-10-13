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Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor, rekor üstüne rekor!

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Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor, rekor üstüne rekor!

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Haftanın ilk işlem gününde yurtiçi piyasaların kapalı olduğu saatlerde 9 seviyesini aşan Dolar/TL kuru, haftanın ikinci işlem gününde de rekor seviyeye yükseldi.

Dolar/TL 9,03'ün de üzerini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1,60 seviyesinin altına sarkarken, dolar endeksinde de yüzde 0,1'lik düşüş kaydedildi.

Türk Lirası gelişen ülke para birimleri arasında Tayland bahtı ve Güney Kore wonu ile birlikte düşüş kaydeden gelişen para birimleri arasında yer aldı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun TBMM sunumu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Pazartesi günü TBMM'de TCMB Başkanı olarak ilk sunumunu yaptı.

 

Kavcıoğlu sunumun soru cevap bölümünde para politikasına yönelik soruları yanıtladı.

Kavcıoğlu'nun cevaplarında şu ifadeler öne çıktı:

Ağustos-Eylül gibi faiz indirimine ilişkin yol haritamızı belirtmiştik. Para politikasındaki faiz indirimini beklenen oranda görüyoruz. Sürpriz olmadığını söyleyebiliriz.

Küresel gelişmelere bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığını görürüz.

Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız. Merkez Bankası'nı bir kanunsuzlukla suçlamak büyük yanlış olur. Rezerv gizleniyor diye bir şey yok. Gizli ise siz bu rakamı nerden buldunuz.

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