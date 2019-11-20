Kuzey Kıbrıs’ta gerek oteller gerekse de yabancıların ülkeye yerleşmesi ile domuz etine ciddi bir talep oluşmaya başladı. Ancak ülkede sadece buzlu domuz eti ithaline izin varken, canlı etin satışa sunulmasının yasak olması, et kaçakçılığına neden oluyor.

Domuz eti yasağı, kaçakçılığı körüklüyor Ülkede sadece buzlu domuz eti ithaline izin varken, canlı etin satışa sunulmasının yasak olması, bu konuda et kaçakçılığına da neden oluyor Ülkede domuz eti ithalinin yasak olması, bu konuda hem suiistimali getiriyor hem de domuz eti kaçakçılığını körüklüyor. Kuzey Kıbrıs’ta gerek oteller gerekse de yabancı vatandaşların ülkeye yerleşmesi ile domuz etine ciddi bir talep oluşmaya başladı. Ancak domuz etini Kıbrıs’ın kuzeyinden tedarik edemeyen kesimler, çareyi Güney’de buluyor. Sürekli olarak Güney’den domuz eti alınmak zorunda kalınması, hem ekonomi için olumsuz etken oluşturuyor, hem de tüketici için zorluk yaşatıyor. Ülkede sadece buzlu domuz eti ithaline izin varken, canlı etin satışa sunulmasının yasak olması, bu konuda et kaçakçılığına da neden oluyor. Çok sayıda kişi Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak domuz eti getirirken bunun da ne derece sağlıklı olduğu bilinmiyor.