  • BIST 106.888
  • Altın 269,739
  • Dolar 5,6986
  • Euro 6,3116
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Domuz eti yasağı, kaçakçılığı körüklüyor

» »
Domuz eti yasağı, kaçakçılığı körüklüyor
Domuz eti yasağı, kaçakçılığı körüklüyor

Kuzey Kıbrıs’ta gerek oteller gerekse de yabancıların ülkeye yerleşmesi ile domuz etine ciddi bir talep oluşmaya başladı. Ancak ülkede sadece buzlu domuz eti ithaline izin varken, canlı etin satışa sunulmasının yasak olması, et kaçakçılığına neden oluyor.

Domuz eti yasağı, kaçakçılığı körüklüyor Ülkede sadece buzlu domuz eti ithaline izin varken, canlı etin satışa sunulmasının yasak olması, bu konuda et kaçakçılığına da neden oluyor Ülkede domuz eti ithalinin yasak olması, bu konuda hem suiistimali getiriyor hem de domuz eti kaçakçılığını körüklüyor. Kuzey Kıbrıs’ta gerek oteller gerekse de yabancı vatandaşların ülkeye yerleşmesi ile domuz etine ciddi bir talep oluşmaya başladı. Ancak domuz etini Kıbrıs’ın kuzeyinden tedarik edemeyen kesimler, çareyi Güney’de buluyor. Sürekli olarak Güney’den domuz eti alınmak zorunda kalınması, hem ekonomi için olumsuz etken oluşturuyor, hem de tüketici için zorluk yaşatıyor. Ülkede sadece buzlu domuz eti ithaline izin varken, canlı etin satışa sunulmasının yasak olması, bu konuda et kaçakçılığına da neden oluyor. Çok sayıda kişi Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak domuz eti getirirken bunun da ne derece sağlıklı olduğu bilinmiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google'a göğüs dekoltesi cezası16 Kasım 2019 Cumartesi 19:02
  • Plastik bardak kullanmayın16 Kasım 2019 Cumartesi 17:51
  • Fransız turist selfie çekerken 80 metreden düşerek hayatını kaybetti16 Kasım 2019 Cumartesi 17:02
  • Kainat Güzeli yarışması bu yıl Ukraynalı güzel olmadan geçebilir16 Kasım 2019 Cumartesi 16:49
  • Parlamento iklim değişikliği önergesini reddettikten iki dakika sonra sular içinde kadı15 Kasım 2019 Cuma 19:35
  • Alnının ortasında ikinci kuyruğu olan köpek yavrusu sosyal medya fenomeni oldu14 Kasım 2019 Perşembe 22:49
  • Tosun gibi olan kedisini bagaj bölümüne vermemek için kontrol sırasında zayıf bir kediyle değiştirdi; milleri silindi13 Kasım 2019 Çarşamba 12:20
  • 9 yıl önce ABD'den denize bıraktığı mektuba Fransa'dan yanıt geldi12 Kasım 2019 Salı 11:03
  • Dünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent 9 yaşında elektrik mühendisi olacak11 Kasım 2019 Pazartesi 12:20
  • Şarkısı Spotify'dan kaldırılan Norm Ender ilk defa konuştu: Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz10 Kasım 2019 Pazar 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti