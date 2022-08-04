Dondurmadaki bakteri nedeniyle düşük yapan kadın üretici firmayı dava etti

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir kadın, gittiği bir düğünde yediği ‘listeria’ adlı bakteri içeren dondurmanın düşük yapmasına neden olduğunu gerekçe göstererek dava açtı.

Fotoğraf: NBC

Kristen Hopkins, mayıs ayında Florida eyaletindeki bir düğüne katıldı. Düğünde, dondurma üreticisi Big Olaf Creamery’nin dondurmaları servis edildi.

İkram edilen dondurmadan yiyen Hopkins, eve dönünce yorgunluk, ishal, baş ve boynunda ağrı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Bunların, bakterinin sebebiyet verdiği enfeksiyonun belirtileri olduğundan şüphelenen doktorlar haklı çıktı. Hopkins tedavi edildi ancak bebeğini kaybetti.

Hopkins, üretici firmaya dava açtı. Dava dilekçesinde, ”Davacı bebeğini kaybetti. Sorumluların cezalandırılmasını ve tazminat ödenmesini talep ediyoruz” dendi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, temmuz ayında, 10 eyalette listeria nedeniyle 23 kişinin hastanelik olduğunu açıklamıştı. Bu kişilerin 18’i dondurma yedikten sonra şikayetler başlamıştı. 10’u, dondurmayı Big Olaf’tan satın aldıklarını söylemişti.

Firma, geçen ay üretimi durdurduğunu, piyasadaki ürünlerini toplatacağını açıklamıştı.

Bu firmanın dondurmasını yedikten sonra listeria bulaşması nedeniyle ölen Mary Billman’ın (79) ailesi de dava açtı.

Listeria, erken doğum veya düşüğe yol açabiliyor. Bu bakteriden kaynaklı enfeksiyon özelikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için riskli olabiliyor.