Döviz güne nasıl başladı?

Önümüzdeki hafta yapılacak Para Piyasaları Kurulu toplantısı öncesinde, döviz kurlarında düşüş sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3800 liradan, avro 8,9760 liradan satılıyor.
Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.840,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 56,0 dolardan işlem görüyor.
Endeks, saat 16.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,08 puan değer kaybetti.
Sterlin 10.09 Liradan gram altın ise 438 liradan işlem görüyor
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