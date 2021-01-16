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Döviz güne nasıl başladı?

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Güne 7,37 seviyesinden başlayan Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 7,5053 seviyesine yükseldi.
Döviz güne nasıl başladı?

Güne 7,37 seviyesinden başlayan Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 7,5053 seviyesine yükseldi.

Dün en düşük 7,3526, en yüksek 7,4570 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,3611'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 17.05 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 2 üzerinde 7,5053'den işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 9,0910'dan satılıyor.

Dolar:7.46

Euro:9.02

Sterlin:10.15

Gram Altın:438

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