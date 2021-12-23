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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. İlk üç günde yüzde 35 çekilen dolar/TL bugün 12.09 seviyesinin altında işlem görürken, euro/TL ise 13,60'a kadar çekildi.Sterlin/TL ise 16,2495 seviyelerinde işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yurt içinde izlenecek gündem maddeleri olacak. Yurt dışında ABD'den gelecek veriler öne çıkıyor.

"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

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